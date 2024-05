Polícia Militar realiza mais uma operação Guardiões da Cidade em Rio Branco

Promovendo maior segurança e enfrentamento à criminalidade em Rio Branco, a Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) deflagrou na tarde desta sexta-feira, 10, mais uma operação “Guardiões da Cidade”. A ação preventiva conta com a força de trabalho de 50 policiais militares das unidades operacionais e companhias especializadas, na busca de coibir possíveis delitos.

As abordagens policiais aconteceram por meio de blitz de trânsito, pontos de bloqueios, fiscalização de bares e patrulhamentos em lugares de maior fluxo de pessoas e em locais com elevados índices criminais.

A presença dos agentes de segurança representa o empenho do poder público em promover ambientes seguros para os acreanos, assim como, desencorajar a prática de irregularidades.

A tenente-coronel Jokebed Taveira, destaca a importância do policiamento: “Nosso principal objetivo é mostrar para a sociedade que ela está sendo protegida por profissionais competentes e que zelam pela paz e pela ordem pública. Estamos cumprindo nosso papel constitucional e estamos presentes”.

A tenente-coronel também reforça que o policiamento é uma atuação a mais na segurança da cidade, além do rotineiro policiamento diário, com um efetivo empregado escalado de maneira extraordinária.

A operação resultou na abordagem de 357 indivíduos abordados. Durante as barreiras policiais foram fiscalizados 341 veículos, entre carros e motocicletas, e três ônibus coletivos. Assim como, a opressão de 22 autos de infração e uma prisão em flagrante. Uma festa clandestina também foi fechada pela fiscalização de bares e casas noturnas.