A mobilização religiosa da Marcha Para Jesus em Rio Branco em 2024

O governo do Acre, como parceiro e apoiador, esteve na Marcha para Jesus 2024, realizada neste sábado, 11, em Rio Branco. Grupos de diversas denominações evangélicas percorreram os 2,1 km do trajeto da Gameleira até o estádio Arena da Floresta e demonstraram a fé cristã.

O evento contou com R$ 250 mil custeados pelo estado por meio da Fundação Elias Mansour (FEM).

A organização do trânsito ficou a cargo de agentes da Superintendência de Trânsito de Rio Branco (RBTrans). O Departamento de Trânsito do Acre (Detran), responsável pela orientação dos veículos, e a Polícia Militar, pelo esquema de segurança.

A vice-governada Mailza Assis esteve junto dos participantes e ressaltou a união do povo acreano. “Agradeço a Deus por mais esse momento, por mais uma Marcha, toda equipe organizadora, os pastores, toda a sociedade. O governador Gladson deu todo apoio, disponibilizou o recurso para que esse momento acontecesse. Para mim é uma alegria participar mais uma vez e reforçar o apoio do governo do Estado. Agradecemos todos que vieram pedir paz para a nação, e nosso estado, objetivo maior de estarmos aqui num momento de fé e oração que junta pessoas”, destacou.

O presidente da Associação dos Ministros Evangélicos do Acre (Ameacre), pastor Eldo Gama e coordenador do evento, destacou a importância. “Nosso objetivo é promover a paz, a confraternização, não é disputa ideológica, mas uma proclamação ao nome de Jesus. Vimos famílias de várias denominações religiosas saírem às ruas de mãos dadas celebrando a paz, alegria e a vida” disse.

Sobre o apoio do governo do Acre, acrescentou. “O estado tem entendido que a igreja evangélica produz arte, boa música, então deixa de ser um evento apenas religioso. É arte, é cultura, o povo tem a sua fé, sua crença, é um momento que celebra todos”, destacou.

Pessoas de todas as idades acompanharam a caminhada e registraram o momento em fotos e vídeos.

O grupo saiu da Gameleira, no Centro, percorreu a Via Chico Mendes e seguiu até a Arena da Floresta, onde ocorreu um show com a banda Som e Louvor. No palco instalado na Arena houve apresentações musicais e momentos de oração.

A Marcha para Jesus faz parte do calendário oficial de Rio Branco e do governo do Acre, conforme leis municipal e estadual, e acontece sempre em maio.

Marcha gera renda aos microempreendedores

Deleus Santiago é vendedor de raspadinhas há 20 anos, e há 12, está presente na Marcha. A bicicleta é seu instrumento de locomoção. “Nós que somos camelôs, aguardamos por grandes eventos que é um dinheiro extra que ganhamos. Tá muito quente e me preparei para superar as vendas em relação aos anos anteriores”, disse.

Quem também aproveitou para lucrar foi Antônio Nonato, proprietário de uma malharia que produz camisetas há 30 anos, e há 12, participa da Marcha vendendo os produtos. “Neste ano, produzi mais de 250 unidades. Momento importante que fortalece as vendas e a gente ganha”, contou.