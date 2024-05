Atriz da Globo mostra reação alérgica após comer lagosta

A atriz Jeniffer Nascimento passou por um grande susto no final de semana. Após comer lagosta no almoço de sábado, 11, ela sofreu uma grave reação alérgica e precisou correr para o hospital. Ela ficou com o rosto todo inchado.

“Tô aqui sem filtro para dar um alerta para vocês de um mega susto que tomei agora tarde. Sempre comi frutos do mar a minha vida inteira. Inclusive, na minha gestação comi camarão, lagosta, mas depois que tive a Lara ainda não tinha comido lagosta”, explicou.

“Em questão de minutos tive uma crise alérgica muito severa. Começou com espirro, de repente comecei a sentir que tinha algo dentro do meu olho…”, completou.

A artista agradeceu o atendimento que recebeu no hospital: “Só pensava na minha filha. Vou continuar fazendo acompanhamento. Vou passar no alergista, mas assim, muito cuidado com frutos do mar, mesmo se você não tem alergia.”