Prorrogada inscrição de editais que destinam recursos a projetos sociais

As inscrições para os editais dos programas Amigo de Valor e Parceiro do Idoso foram prorrogadas até o dia 17 de maio. No Acre, poderão participar projetos das cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Na categoria Amigo de Valor, os projetos inscritos visam os direitos da criança e do adolescente, com iniciativas de Serviços de Convivência Familiar, medidas socioeducativas e acolhimento. Os recursos recebidos pela campanha variam de acordo com a complexidade do programa, podendo chegar a R$ 390 mil. Na categoria Parceiro do Idoso, participam projetos que promovem ações de convivência familiar ou centros de longa permanência. Nessa modalidade, a verba pode chegar a R$ 400 mil por ano.

Desde 2003, o Banco Santander destinou R$ 3,7 milhões a 19 iniciativas no estado, beneficiando cerca de 35 mil acreanos. Em 2024, os projetos selecionados receberão até R$ 400 mil do instituição, além de formação e acompanhamento técnico especializado.

“É nosso dever promover ações que contribuam para o fortalecimento e a garantia dos direitos das crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade”, diz Gabriela Bertol, head de sustentabilidade do Santander Brasil.

Os editais são destinados aos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa de cidades onde o Santander está presente, que tenham população estimada em até 500 mil habitantes e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de até 0,739.

Os projetos selecionados serão divulgados em agosto. Mais informações nos sites:

1- Amigo de Valor

2 – Parceiro do Idoso