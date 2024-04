Cruzeiro do Sul realiza atendimento aos beneficiários do programa Bolsa Família

A equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social – Semas, da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, está realizando visitas domiciliares aos beneficiários do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do município para abrir um novo cadastro, atualizar informações, averiguar a real situação das famílias e comprovar se permanecem dentro dos critérios de renda de recebimento dos benefícios.

De acordo com a coordenadora municipal do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família, Sandra Soriano, 20 mil famílias são cadastradas, sendo 14 mil pertencentes ao programa Bolsa Família que foi criado pelo governo federal para apoiar as famílias vulneráveis e garantir a elas o direito à inclusão social por meio da transferência de renda e da garantia de acesso a serviços essenciais.

“As visitas estão sendo realizadas de forma aleatória nos 38 bairros de Cruzeiro do Sul, onde diariamente as equipes facilitam esses atendimentos. Percebemos que há a necessidade dessa visita técnica é como uma forma de facilitar o acesso das pessoas que muitas das vezes não conseguem ir até a sede da Semas que fica no prédio da Prefeitura por isso estamos indo nas casas. O Prefeito Zequinha Lima tem disponibilizado uma equipe de excelência para atender a população. Por conta disso estamos conseguindo atender uma demanda bem maior que anteriormente. Essa é a preocupação da gestão municipal para que todos sejam atendidos”, disse a coordenadora municipal do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família, Sandra Soriano.

A equipe da Prefeitura também acompanha outros programas sociais oferecidos às famílias de baixa renda de Cruzeiro do Sul, como Evandro Silva, morador do Conjunto Cumaru que recebe o Benefício de Prestação Continuada – BPC. Durante a visita domiciliar nesta quarta-feira, 11, Evandro atualizou os dados do Cadastro Único.

“Sou Deficiente visual e sempre preciso da ajuda do meu filho e de terceiros para fazer minhas coisas, principalmente, quando preciso sair de casa. Estou muito feliz que hoje conseguir atualizar meus dados do Cadastro Único aqui em casa graças a essa visita domiciliar que facilitou minha vida. Essa visita é importante porque preciso desses benefícios”, agradeceu.

Cadastro e Recadastro