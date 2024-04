Empresas de transporte escolar comunicam que farão paralisação a partir desta sexta

O Sindicato em Transporte de Passageiros e Cargas do Estado do Acre (SINTTPAC) notificou a Secretaria de Estado de Educação (SEE), nesta quinta-feira, 11, que duas empresas que prestam serviços de transporte escolar ao governo paralisarão as atividades a partir desta sexta-feira, 12, em razão de atraso nos pagamentos.

A notificação foi feita por meio de ofício assinado pelo presidente do sindicato, Antônio de Oliveira Neto, e encaminhado à SEE.

No documento, o sindicato comunica que os trabalhadores das empresas Tec News e Monteiro Soares paralisarão os serviços por tempo indeterminado em razão do atraso do repasse referente ao mês de março de 2024.

Contudo, de acordo com Mauricélio Freire, diretor do sindicato, os atrasos nos repasses da secretaria para as empresas não são incomuns. Segundo ele, além dos salários, os trabalhadores ainda têm o atraso de retroativos referentes ao ano de 2022.

“Há dois anos, estamos com esse impasse também. Uma enrolação que vem desde setembro de 2022”, explicou.

Em resposta ao contato do ac24horas a assessoria da Secretaria de Educação informou que o pagamento das empresas que prestam serviços terceirizados está dentro do prazo legal e explicou que as empresas deveriam efetuar o pagamento dos seus funcionários de forma desvinculada do repasse da secretaria.

A SEE disse também que, a partir de contato realizado com as prestadoras de serviços em questão, foi informado que a empresa Monteiro Soares já está regularizando o pagamento dos servidores e aguarda informações relativas à empresa Tec News.

Outra informação fornecida foi de que as empresas apresentaram a devida documentação referente ao mês de março e que o processo encontra-se em tramitação interna.