Oprah Winfrey gasta R$ 10 mil em bolsas em shopping de luxo

Oprah Winfrey, Karine Amancio Pasqualucci, editora e relações públicas do Cidade Jardim, e o diretor criativo do centro de compras , Bruno Astuto. Foto: Reprodução/@brunoastuto

Visitando o Brasil, a apresentadora norte-americana Oprah Winfrey abriu o bolso e deixou um bom dinheiro no País nesta semana, aproveitando sua participação em um evento fechado na cidade de São Paulo, nessa quarta-feira, 10, ocasião em que foi entrevistada pela atriz Taís Araújo. Mesmo com a agenda lotada, a apresentadora ainda foi as compras no shopping Cidade Jardim.

Segundo o jornal O Globo, Oprah quis conhecer a moda nacional. Ela comprou no shopping uma bolsa da Misci, do designer Airon Martin, do Mato Grosso. O modelo escolhido pela apresentadora foi a Bambolê, que custa R$ 2.280. A carismática americana arrematou logo quatro, gastando quase R$ 10 mil.

Nascida no estado do Mississipi (EUA), Oprah venceu a pobreza, o racismo e a violência sexual em sua trajetória até o estrelato na televisão. Tornou-se uma das maiores influenciadoras do mundo, especialmente para mulheres em busca de autonomia intelectual, autoestima e sucesso profissional.

Uma das mulheres mais poderosas do mundo, Oprah começou sua carreira na televisão como âncora de notícias em 1983. O programa foi um sucesso imediato e, em 1986, foi renomeado para The Oprah Winfrey Show.

Além de sua carreira na televisão, Oprah também fez incursões no cinema. Em 1985, ela fez sua estreia no filme A Cor Púrpura, dirigido por Steven Spielberg. Segundo o ranking de super-ricos da Forbes, a apresentadora possui patrimônio de 2,8 bilhões de dólares, equivalentes a R$ 14,2 bilhões.

Fonte: Terra