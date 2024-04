Maioria dos brasileiros gasta R$ 200 por mês em cuidados com pets

Amigos e fiéis companheiros, os animais de estimação estão, cada vez mais, presentes no dia a dia dos lares brasileiros. De acordo com uma pesquisa realizada pela fintech Koin, 92,2% das pessoas possuem pelo menos um bichinho em casa. Campeões de popularidade, os cachorros estão presentes em 82,7% dos lares, seguidos pelos gatos (36,6%).

No entanto, cuidar de um pet vai muito além dos carinhos e das brincadeiras. É preciso atenção com a alimentação e a saúde, por exemplo. E tudo isso representa um valor de investimentos e gastos.

Ainda conforme a pesquisa, que indicou a disposição dos tutores em investir nos cuidados com os animais de estimação, mais da metade dos entrevistados gastam, em média, R$200 por mês, valor correspondente a cerca de 14,16% do salário mínimo de 2024.

Enquanto isso, 29,2% desembolsam entre R$ 100 e R$ 200; 9% ficam na faixa de R$ 50 a R$ 100; e apenas 5,4% gastam menos de R$ 50 por mês.

O estudo ainda classificou as categorias com maior investimento: 70% dos entrevistados afirmaram que o maior desembolso é com ração, seguido por gastos com medicamentos e higiene, respectivamente.

Idas ao veterinário

A frequência de visitas ao veterinário é um dos temas que mostrou maior equilíbrio na pesquisa — realizada no final de março deste ano, com 250 pessoas —. Os dados revelaram que 44,6% dos entrevistados disseram levar os pets somente uma vez ao ano ao veterinário, enquanto que 26,7% levam semestralmente e 15,8% a cada três meses.

O restante, 12,9%, informou que leva os animais pontualmente para algum procedimento ou quando necessário. Por fim, a investigação mostrou que poucos tutores investiram em planos de saúde específicos para pets: 83,7% dos entrevistados afirmaram que não possuem convênio médico para os bichos.

Pets trazem felicidade e reduzem o estresse

A pesquisa foi além dos gastos e explorou também a relação dos animais de estimação com a saúde mental e o bem-estar dos tutores. Segundo as informações disponibilizadas, 94,6% dos entrevistados acreditam que os pets ajudam a reduzir o estresse, e 97,5% acreditam que ter um bichinho traz felicidade.

Fonte: Metrópoles