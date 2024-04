Vídeo: homens fazem “duelo de facas” em praça do litoral

Dois homens, de 41 e 63 anos, foram flagrados durante um “duelo de facas” no meio de uma praça, em São Vicente, no litoral de São Paulo, na última terça-feira (9/4), em plena luz do dia. Ninguém ficou ferido.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os dois trocam ameaças. O mais jovem segura uma peixeira, enquanto o outro empunha uma faca de cozinha. Pessoas ao redor tentam conter os dois, que continuam se xingando. “Seu filho da put*. Eu vou atrás de você”, grita um dos homens (veja abaixo).

A cena acontece diante de uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM), que foi acionada para a ocorrência, na Praça do Rio Branco, localizada no centro de São Vicente. Os dois foram encaminhados para o 1° Distrito Policial da cidade. O motivo da briga não foi revelado.

A Prefeitura de São Vicente informou, em nota, que uma testemunha acionou o “botão do pânico” em um totem de segurança do município. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirmou que eles foram notificados quanto ao prazo de seis meses para representarem criminalmente os fatos.

