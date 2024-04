No Fórum de governadores, Estados cogitam possível exploração do comércio de cacau no Acre

Durante o 27º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, nesta quinta-feira (11), a Câmara Técnica de Agricultura, composta por representantes dos 9 estados da Amazônia Legal, discutiu a possibilidade da exploração do comércio do cacau no Acre.

De acordo com o presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF), José Francisco Thum, a região acreana é propícia para a implementação desse plantio. Ele destacou: “O nosso estado é muito propício para melhorar e implementar essa cultura. Vamos fazer o primeiro levantamento com projetos que serão apresentados amanhã aos governadores”.

Além disso, os gestores também debateram outras demandas, como a recuperação de áreas degradadas. Thum mencionou que o Pará é o maior produtor nacional de cacau, produzindo cerca de 140 mil toneladas anuais. Portanto, ele defendeu que o Acre avance na produção e exportação desse produto.