O EX-DEPUTADO Jenilson Leite (PSB), foto, disse ontem ao BLOG que o seu partido vai apoiar a candidatura de Marcus Alexandre (MDB) para a prefeitura de Rio Branco, e descartou que o PSB tenha feito acordo para indicar o nome do vice da chapa. Jenilson garantiu ao BLOG que o seu foco é disputar o governo em 2026, se possível com o apoio do MDB. Para Jenilson, a discussão sobre ele ser vice de Marcus Alexandre se encontra fora da mesa da sucessão municipal.

PAREDE ESCUTA

DESCARREGAR os votos da máquina municipal na candidatura a vereador do ex-secretário Joabe Lira (UB), foi uma das pautas que rolou em recente reunião do secretariado da PMRB.

MATOU A PAU

CHAMADO a falar na última reunião do PP que discutiu a sucessão municipal, o vereador N. Lima (PP) matou a pau: “O Alysson tem de primeiro convencer o pessoal do governo a apoiar a sua candidatura”.

CONVERSA ENCAMINHADA

A PAUTA já foi encaminhada. Pode acontecer hoje uma conversa entre o governador Gladson Cameli e o presidente do MDB, Flaviano Melo.

PALAVRA DADA

O PREFEITO Tião Bocalom não quis estender conversa com emissários do governo que lhe procuraram, não abre mão de cumprir a palavra dada de que o União Brasil indicará o seu vice.

MAL DO PP

O ERRO dos dirigentes do PP foi imaginar que os candidatos a prefeitos adversários iriam esperar e implorar, eternamente, por uma composição.

FICA MAIS COMPLICADA

COM O PASSAR do tempo vai ficando mais complicada a situação política do PP, na capital. Seu candidato não decola e ninguém toma uma posição para buscar outros rumos e composições.

DESGASTE AUMENTA

ESSA inércia leva a um desgaste político do governador Gladson Cameli, que é o presidente do PP. Cabe a ele acabar ou não com o martírio que sofre a candidatura a prefeito de Alysson Bestene (PP).

CONFESSO QUE NÃO ME LEMBRO

COM mais de 40 anos de jornalismo político, confesso que não me lembro de ter visto um governo não conseguir formar uma chapa forte para disputar a prefeitura de Rio Branco. É a primeira vez nesta eleição.

O LEÃO ROEU

IMPORTANTE figura do MDB me revelou ontem que pifou um pré-acordo, pelo qual o partido indicaria o vice do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP); e, em contrapartida, o PP indicaria o vice do Marcus Alexandre (MDB), na capital. O motivo da implosão: o “Leão do Juruá” – Vagner Sales (MDB) roeu a corda e lançou a filha Jéssica Sales (MDB), candidata a prefeita em Cruzeiro. Há um lamento no MDB.

TUDO NO FILHO

SEM CHAPA para vereador, o PDT vai jogar toda estrutura financeira na candidatura a vereador de Felipe Tchê (PP), filho do presidente do partido, deputado Luiz Tchê (PDT).

UMA CORREÇÃO

LEITOR me pediu uma correção: o senador Márcio Bittar (UB) não teve 10 mil votos como candidato ao governo, mais 3 mil votos. Registrado.

PERSONAGEM DAS SOMBRAS

FALANDO no senador Márcio Bittar (UB), é ele quem comanda todo o processo sucessório do prefeito Tião Bocalom (PL) e suas articulações políticas. Só que age nas sombras.

ASSUNTO PROIBIDO

NO MDB, existe um assunto proibido: falar em nome de vice. Por delegação da direção-regional, só quem pode encaminhar uma discussão sobre a composição na chapa do MDB, é o candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB).

CANSADA DE RESPONDER

A PRESIDENTE do diretório municipal do PP, deputada federal Socorro Neri, deve se sentir desconfortável, por ser abordada, constantemente, sobre quem será o Plano B do PP, caso a candidatura de Alysson Bestene (PP) venha a ser retirada da disputa da PMRB. É que ela foi quem viabilizou a candidatura. Não tem culpa se o nome escolhido não conseguiu decolar.

ESPEREM SENTADOS

OS PREFEITOS que sofreram com a última cheia do Rio Acre, esperem sentados à vinda de recursos fartos do governo federal para fazer frente aos estragos. Vão ter que se virar com recursos próprios. Mesmo porque estão em fim de mandato e não há tempo para recuperar os estragos nas estruturas de seus municípios.

PAULEIRA NO CAMILO

ÁUDIOS de moradores de Vila Campinas descascam críticas duras contra o prefeito de Plácido de Castro, professor Camilo (PP), que a cada dia vê a oposição mais fortalecida. Tudo por conta da cobrança de IPTU, onde o poder público pouco se faz presente.

COMO O CRAMULHÃO GOSTA

O BAIRRO Belo Jardim II está como o cramulhão gosta, com falta de segurança. A equipe do programa Asfalta Rio Branco da prefeitura foi assaltada, o que prova que quem manda na periferia não é o poder público, mas as facções com suas leis.

RECEBIDA COM HONRAS

A MINISTRA Marina Silva foi recebida com honras além do normal pelo governador Gladson Cameli, que é só elogios ao governo do Lula. Para o desespero da ala radical bolsonarista.

COMO É QUE PODE?

QUANDO alguém vota a favor da soltura de um acusado de ser chefe de milícias e de ser o autor da morte de Marielle e seu motorista, é porque chancela o que foi feito. Foi o caso de parlamentares federais do Acre que votaram pela soltura do deputado federal Chiquinho Brazão (UB).

FRASE MARCANTE

“O que é impossível mudar é melhor esquecer”. Ditado iugoslavo.