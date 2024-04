Prefeitura de Cruzeiro do Sul amplia o acesso dos produtores familiares à mecanização

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul através da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca (SEMAPA) mecanizou mais de 280 hectares de terras em seis vilas da região, no primeiro trimestre de 2024. As áreas mecanizadas são destinadas ao cultivo de melancia, café, abacaxi, hortaliças e mandioca.