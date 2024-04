Empresas instalam canteiros de obras em regionais para execução do Asfalta Rio Branco

Após a assinatura do prefeito de Rio Branco nas ordens de serviço às dez empresas contratadas para execução do programa Asfalta Rio Branco, é possível notar os canteiros de obras já instalados em várias regionais. Um detalhe que faz toda a diferença e dá esperança aos moradores ao ver que os problemas de pavimentação serão resolvidos em suas comunidades.

Leonardo Bayma, um dos líderes comunitários da regional Calafate, se disse animado com o projeto e espera, finalmente, ver as ruas onde mora recebendo as melhorias.

“Aqui no bairro inteiro sempre teve problemas com os buracos, principalmente no polo Geraldo Mesquita, pois é considerado como zona rural, mas graças a Deus, o nosso prefeito, com esse novo projeto, vai melhorar. Não ser 100% porque ninguém consegue fazer tudo, mas nós estamos nessa expectativa, os moradores, os presidentes de bairro, a gente tem um grupo de presidentes de bairro e está todo mundo contente com esse projeto. Esperamos que Deus, em primeiro lugar, ajude que isso venha a ser feito”.

No canteiro de obras do Calafate, Sandro Oliveira, técnico responsável da Construtora Lima e Pinheiro, uma das empresas contratadas, explica como os serviços serão executados em toda a regional.

“Usaremos um método construtivo na troca de solo. Não vai ser utilizado, por exemplo, piçarra nos corredores de ônibus. Vamos usar pedra tipo rachão, pedra tipo B e G, que vai estar aqui no pátio. Segunda-feira começaremos pela estrada principal do Calafate, vai até o São Miguel, que é a parada final do ônibus, depois a gente entra no Sumaúma. Após esse serviço dos corredores de ônibus, feito com esse método construtivo, do uso da pedra até 50 centímetros de profundidade, a gente vai entrar nos bairros recuperando as ruas. Até dezembro, no final do verão, a gente tem atendido todo contrato e a expectativa da população”.

Além de asfaltamento e tapa-buracos, o programa Asfalta Rio Branco, pretende realizar calçamento e serviços de drenagem e esgoto. Todo projeto da prefeitura da capital é orçado em quase 200 milhões de reais.