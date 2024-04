6 mitos sobre ar-condicionado que você provavelmente acredita

Mesmo que os aparelhos Inverter sejam mais eficientes em comparação com os modelos convencionais, deixá-los sempre no máximo pode resultar em um consumo de energia maior do que o necessário. Isso porque o compressor estará funcionando mais do que o necessário em sua capacidade máxima, mesmo quando a demanda de resfriamento ou aquecimento do ambiente for menor. Dessa forma, o ar-condicionado com a tecnologia pode gastar quase tanto quanto um aparelho tradicional.

Ar-condicionado deixa doente? O mito de que o ar-condicionado deixa as pessoas doentes de forma direta também é bastante difundido, mesmo que não seja verdade. O fato é que o sistema não tende a causar diretamente doenças, mas ao criar um ambiente menos úmido, pode favorecer a manifestação de alergias respiratórias em algumas pessoas.