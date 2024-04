Polícia Civil prende homem com 20 Kg de ‘supermaconha’

A Polícia Civil do Acre em Brasiléia, no interior do Acre, fez a prisão em flagrante de um homem que portava uma carga de 20 quilos da “supermaconha” conhecida como skunk, fruto de manipulação genética e do cultivo hidropônico da Cannabis sativa. A ação ocorreu na tarde desta segunda-feira (1).

Através de uma denúncia anônima, a polícia tomou ciência de que o acusado, que já é conhecido das forças policiais, estava caminhando “em atitude suspeita” pelo bairro José Moreira, próximo de uma escola.

Ao chegarem ao local, sob disfarce, os agentes de polícia observaram o suspeito em uma moto com uma carga suspeita. Ao ser surpreendido pela polícia, o suspeito se jogou ao chão.

Foram encontrados na “carga” pacotes de skunk que deveriam ser entregues na Capital, Rio Branco. O suspeito foi preso, conduzido até a delegacia, e aguarda apresentação ao Judiciário.