Edvaldo pede estátua do ex-governador José Augusto no hall da Aleac

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) apresentou na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) durante sessão desta terça-feira, 2, um Projeto de Resolução que propõe a instalação, no hall do parlamento, de uma estátua do ex-governador José Augusto de Araújo.

Conforme o parlamentar, a homenagem ao primeiro chefe do Palácio Rio Branco eleito pelo voto popular, após a elevação do Acre à categoria de Estado, em 1962, tem por objetivo reconhecer a trajetória política e de vida do então governador José Augusto de Araújo, que teve o mandato covardemente cassado pela Ditadura Militar de 1964, obrigando-o a assinar carta de renúncia, sendo confirmada a vacância para o cargo de governador por esta Casa Legislativa.

O deputado quer reconhecer a trajetória política e de vida do então governador que teve o mandato covardemente cassado pela Ditadura Militar em 8 de maio de 1964 e foi obrigado a assinar a carta de renúncia. Com o cargo vago, os deputados estaduais da época reconheceram a vacância, por unanimidade, colocando no cargo o comandante da 4ª Companhia Militar, capitão Edgar Pedreira de Cerqueira Filho.

José Augusto de Araújo era natural de Feijó, filiado ao Partido Trabalhista

Brasileiro (PTB), o mesmo do presidente João Goulart. Araújo havia vencido a eleição contra um oponente de peso: o senador José Guiomard Santos, autor do projeto de lei que criou o estado do Acre. “José Augusto tinha o apoio popular, mas teve suas ideias consideradas revolucionárias demais pelos militares da época. Alinhado ao pensamento de João Goulart, Araújo defendia a realização de uma reforma agrária”, destaca Edvaldo na proposta.

Além de ser exilado no Rio de Janeiro, José Augusto de Araújo teve os direitos políticos cassados pela Ditadura por 10 anos.

O deputado lembrou que em 2014, cinquenta anos após a destituição de José Augusto de Araújo, a Assembleia Legislativa do Acre corrigiu um dos maiores equívocos de sua história. O então deputado estadual Eduardo Farias, do PCdoB, aprovou Projeto de Resolução, que torna nula a declaração de vacância do Cargo de Governador do Estado do Acre e restitui o mandato a José Augusto de Araújo.