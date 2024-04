Deputado do MDB aguarda aliança com o PP para vice na chapa de Marcus Alexandre

O deputado estadual Tanízio Sá (MDB) usou a tribuna na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) nesta terça-feira, 2, para falar sobre as eleições municipais.

O parlamentar destacou que em Rio Branco, o partido aguarda uma resposta do Progressistas sobre a composição de vice na chapa que será encabeçada pelo ex-prefeito Marcus Alexandre.

“Eu venho batendo nessa tecla faz tempo, estamos aguardando, estou ansioso e confiante de que podemos ter boas notícias essa semana para construir uma grande aliança para a prefeitura de Rio Branco. Sei que uma aliança com o Bocalom está descartada pelo tratamento que ele deu aos aliados e estou feliz com essa expectativa”, disse Sá.

O deputado lembrou ainda que o partido tem recebido adesões importantes para as eleições deste ano como os ex-deputados estaduais Heitor Júnior e Eber Machado.