Não é só laranja: veja outros alimentos que podem queimar a pele no sol

Beatriz fez um top de laranja no BBB 24 Imagem: Reprodução/Globoplay

Beatriz fez um top de laranja no BBB 24 Imagem: Reprodução/Globoplay

O apresentador Tadeu Schmidt chamou a atenção da participante Beatriz, do BBB 24, por conta de um top com casca de laranja que ela fez, no programa desta segunda-feira (1).

Tadeu falou que a fruta pode causar irritação na pele, segundo um dermatologista consultado pela produção. “Até uma queimadura, quando se combina com o sol”, disse o apresentador, que recomendou que a sister lavasse bem a pele e guardasse a peça de recordação.

Não fosse a bronca ao vivo, Beatriz não é a única a receber alerta sobre uma fruta que machuca a pele. Quem nunca foi aconselhado a ter cuidado ao manusear limão ao comer uma porção de peixe na praia ou ao fazer caipirinha à beira na piscina? Isso se deve à fitofotodermatite, popularmente conhecida por “queimadura de limão”.

A dermatose ocorre pela combinação da exposição à radiação solar com resíduos de uma substância chamada furocumarina, presente em algumas plantas e frutas, não apenas no limão ou na laranja.

Além das frutas cítricas, cenoura, figo, hibisco, kiwi, caju, salsinha, coentro e erva-doce são alguns vegetais que entram na lista de possíveis causadores de fitofotodermatite.

Cosméticos que contêm álcool, peróxido de benzoíla e ácido salicílico também podem causar o problema.

Quem está em tratamento com antibióticos, especialmente à base de penicilina, também deve evitar a exposição ao sol.

Orientações e tratamentos

Resíduos da furocumarina na pele combinados com a exposição ao sol causam uma inflamação que pode ser perigosa, dependendo de fatores, como área afetada.

Os primeiros sintomas são vermelhidão e irritação na pele, mas depois surgem bolhas, com ardência e dor local. Há riscos de infecção, se houver surgimento de feridas.

É necessário lavar a área com sabão neutro e procurar ajuda médica. O tratamento depende da gravidade das lesões, que podem chegar a queimaduras de terceiro grau. Mesmo depois de controladas, as manchas podem persistir na pele.

Para evitar o problema, evite cosméticos ao se expor no sol e use luvas ao manusear esses alimentos mencionados em locais abertos e expostos ao sol. Também lave a mão cuidadosamente após o contato com esses alimentos e produtos.

Fonte: UOL