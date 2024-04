Apresentador chora ao vivo ao noticiar tentativa de assalto: ‘Livramento’

João Fernandes, apresentador de um telejornal da TV Correio, afiliada da Record na Paraíba, chorou ao vivo ao noticiar uma tentativa de assalto que ele mesmo sofreu.

O que aconteceu

João Fernandes falou sobre uma tentativa de assalto que ocorreu em João Pessoa e começou a chorar durante o programa Correio da Manhã. Só depois, ele explicou que o crime tinha sido praticado contra ele.

O apresentador contou que a tentativa de assalto aconteceu quando ele ia para a TV. “Três bandidos invadiram a pista para tentar parar um veículo. Só que um detalhe nessa história: a pessoa que estava passando era eu. Tentaram parar o meu carro e eu assustei na hora. Vi os três entrando na minha frente, um deles armado e, na hora, não soube o que fazer. Apenas acelerei o carro e foi quando ouvi um disparo”.

O tiro acertou a janela lateral do carro do apresentador. O crime aconteceu na rua Carneiro, na altura do bairro Brisa Mar, na madrugada de hoje (2). “Foi um livramento. Depois do que aconteceu, eu só pensava na minha família. Por muito pouco, o tiro não acerta em mim”, disse o apresentador, chorando.

Veja:

