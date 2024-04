Concurso com mais de 170 vagas é aberto pela prefeitura de Ouro Preto, RO

A prefeitura de Ouro Preto do Oeste (RO) abriu inscrições do Concurso Público para contratação de profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior. Ao todo, 175 vagas foram abertas.

As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de junho, pelo site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE). As remunerações variam de R$ 969,70 a R$ 4.420,55 ao mês, a depender do cargo pretendido.

A taxa de inscrição varia de R$ 60 a R$ 200 e a isenção pode ser solicitada entre os dias 8 e 9 de abril.

Vagas disponíveis:

Advogado;

Arquiteto;

Assistente Social;

Auditor Fiscal;

Biólogo;

Controlador Interno;

Enfermeiro;

Engenheiro Agrônomo;

Engenheiro Ambiental;

Engenheiro com Espec. Segurança do Trabalho;

Engenheiro Florestal;

Farmacêutico/Bioquímico;

Fisioterapeuta;

Fonoaudiólogo;

Gestor Ambiental;

Médico Anestesista;

Médico Cardiologista;

Médico Cirurgião Geral;

Médico Clínico Geral;

Médico do Trabalho;

Médico Ginecologista/Obstetra;

Médico Ortopedista;

Médico Pediatra;

Médico Pneumologista;

Médico Psiquiatra;

Médico Ultrassonografista;

Médico Veterinário;

Nutricionista;

Odontólogo;

Orientador Escolar Pedagogo;

Pedagogo;

Procurador do Município;

Professor N II Pedagogo 40h;

Professor N II Pedagogo 30h;

Professor N II Educação Física;

Profissional de Educação Física;

Psicólogo;

Psicopedagogo;

Supervisor Escolar Pedagogo;

Terapeuta Ocupacional;

Agente Administrativo;

Agente de Combate às Endemias;

Agente de Controle Fiscalização;

Agente de Trânsito;

Fiscal Ambiental;

Orientador Social;

Agente Comunitário de Saúde;

Técnico Educacional;

Técnico em Enfermagem;

Técnico em Higiene Bucal;

Técnico em Informática – TI;

Técnico em Radiologia;

Técnico Florestal;

Artesão;

Auxiliar Administrativo;

Motorista de Ambulância;

Motorista de Transporte Escolar;

Motorista de Ônibus;

Operador de Escavadeira Hidráulica;

Operador de Motoniveladora;

Operador de Pá Carregadeira;

Operador de Retroescavadeira;

Recepcionista;

Agente de Serviços Diversos;

Agente de Portaria e Vigilância;

Agente de Limpeza e Conservação;

Borracheiro;

Cozinheira;

Eletricista de Veículos;

Mecânico de Veículos Leves e Pesados;

Merendeira;

Motorista de Veículos Pesados;

Motorista de Veículos Leves;

Soldador.