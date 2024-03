Menores infratores batem grade e gera falsa notícia de rebelião no ISE

Por Davi Sahid

Policiais Militares do 1° Batalhão foram acionados na noite desta quarta-feira, 27, para um suposto princípio de rebelião no Instituto Socioeducativo (ISE) Santa Juliana situado na rua Alvorada no bairro Bosque em Rio Branco.

Rapidamente três guarnições chegaram ao local para averiguar a situação e os Agentes do instituto relataram que não estava ocorrendo rebelião e que apenas os menores infratores bateram nas grades por alguns minutos.

Após receber as informações que tudo estava sob controle os Policiais saíram do Instituto Socioeducativo.