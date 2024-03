Mutirão de Limpeza em Cruzeiro do Sul visa prevenir proliferação de doenças

“Operacionalmente o mutirão vai começar no dia 25 de março. Ele inicia primeiramente com a entrada dos agentes de saúde e de endemias, onde eles fazem todo aquele papel educativo e pedagógico, que os moradores fazem a retirada de todo aquele material que está inutilizado, que seja descarte, que seja lixo, que seja entulho e a gente vai entrar com um serviço operacional que vai abranger toda a cidade de Cruzeiro do Sul. Envolve desde a roçagem, a desobstrução de córregos e bueiros e a retirada de entulhos, principalmente”, explica.

“Nos últimos 12 meses, a partir do trabalho que vocês fizeram, juntamente com a gestão da saúde, as pessoas conseguiram reduzir 50% dos casos em pleno inverno. Isso não é tarefa fácil, mas nós fizemos o nosso dever de casa graças à colaboração de cada um, servidor da saúde desempenhou. Então a gente está colhendo esse fruto agora. Já imaginou enfrentar uma cheia e enfrentar uma dengue tudo ao mesmo tempo? Para garantir também que as pessoas possam adoecer menos ao retornarem. Com isso a gente vai diminuir a fila nos postos de saúde, e nos hospitais. Esse é o nosso trabalho, é o trabalho preventivo. Hoje iniciamos uma nova fase. Vamos começar aqui no Miritizal, que é uma região que foi alagada por inteiro, vamos depois para a Várzea, mas não vamos fazer só nos bairros que foram alagados. Esse mutirão de limpeza de ambiente nós vamos fazer na cidade inteira”, pontou o prefeito Zequinha Lima.