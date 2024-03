Como um Pop Star, Bolsonaro desembarca em Rio Branco e é recebido por milhares de fãs

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro e a esposa, Michelle Bolsonaro, desembarcaram no Aeroporto Plácido de Castro, na capital do Acre, nesta quinta-feira (21). Foram recebidos pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e um grupo de militantes estimado em mil pessoas.

No aeroporto, famílias começaram a se aglomerar por volta das 16h, com grande expectativa para receber o casal Bolsonaro e o prefeito Tião Bocalom, que recebe o apoio do maior símbolo da direita no Brasil para disputar a reeleição na Prefeitura de Rio Branco. “Nós votamos em quem o presidente indica. Essa visita de Bolsonaro em apoio ao Bocalom acontece para selar esse compromisso”, afirmou Ruslan Magalhães, que prestigiou a chegada de Bolsonaro a Rio Branco.

Mais cedo, na chegada ao local, Bocalom foi ovacionado pelos militantes bolsonaristas e passou quase duas horas posando para fotos. Em entrevista ao ac24horas, o prefeito disse que o prestígio de Bolsonaro pelos rio-branquenses e a sua pré-campanha à reeleição são provas da humildade do ex-presidente. “Isso é a maior prova da humildade deste grande homem, deste político que arrebata multidões em todo o país. Para mim, é uma expectativa muito grande. Essa noite não consegui dormir, fiquei rolando na cama pensando neste momento”, disse.

O ex-presidente chegou e não falou com a imprensa. Rapidamente subiu em um veículo do deputado federal, Coronel Ulysses.

A chegada foi marcada por muito “empurra-empurra” por conta da multidão. O carro que levou Bolsonaro foi seguido por cerca de 200 motocicletas.