Estado homenageia mulheres empreendedoras que fomentam a economia regional

Mulheres que têm desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento econômico do Acre foram homenageadas na noite desta quarta-feira, 21, em Rio Branco, pelo Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura do Estado do Acre, Mulheres da Indústria Acreana e o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict). O evento faz parte das comemorações voltadas ao Dia da Mulher. O empresário Rubenir Guerra representou as entidades ligadas ao setor produtivo do estado.

Histórias inspiradoras e de sucesso foram chamadas ao dispositivo de honra do evento. Raimunda Holanda, do setor de confecções, que recentemente liderou uma campanha de revitalização da brinquedoteca do Hospital do Câncer em Rio Branco foi uma delas: “Para mim, é motivo de orgulho e de muita emoção estar sendo homenageada essa noite”.

A presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura do Estado do Acre, Patrícia Dossa, explicou que as homenageadas são mulheres que dedicaram tempo, esforço e talento para superar obstáculos, desafiar normas e moldar um futuro mais igualitário e inclusivo. “Seja na indústria, no empreendedorismo, na cultura ou em outras esferas da sociedade, essas líderes exemplares demonstraram coragem, determinação e resiliência em suas jornadas”, observou.

Em nome do governo do Acre, o titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, lembrou a luta das mulheres por igualdade e a participação feminina no empreendedorismo que move a economia. “Hoje é dia de exaltar quem fica atrás do balcão cuidando dos produtos, dos funcionários, das contas, da família, e que trabalha para dar conta de tudo. Trago um abraço do nosso governador Gladson Cameli e da vice-governadora Mailza Assis, e, em nome da minha mãe, Linda Barbary, parabenizo todas as mulheres”, felicitou.

Márdhia El-Shawwa, titular da Secretaria da Mulher, afirmou que um dos objetivos do evento foi celebrar as conquistas femininas, e frisou a luta do Estado para diminuir as desigualdades e combater o feminicídio. “Eu prefiro lembrar de tudo que já conquistamos, das coisas boas que acompanham a luta da mulher brasileira”, destacou.

Taiane Santos, da Casa Civil, representou as gestoras do governo, homenageadas com certificados de reconhecimento na promoção e empreendedorismo e no fomento da economia do estado. Também foram homenageadas a secretária de Comunicação do Acre, Nayara Lessa, a presidente do Detran, Tainara Martins, a titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Maria Zilmar da Rocha, a presidente da Agência de Negócios do Acre, Waleska Bezerra, a presidente do Procon, Alana Albuquerque, a presidente da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), Iuçara Souza, a titular da Secretaria da Mulher, Márdhia El-Shawwa, e a controladora-geral Mayara Lima.