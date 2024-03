Vídeo: Homem apalpa nutricionista em elevador e é afastado de empresa após repercussão

Uma nutricionista foi vítima de importunação sexual em um elevador de um prédio comercial no bairro Aldeota, em Fortaleza. Larissa Duarte, de 25 anos, teve partes íntimas apalpadas por um homem ao deixar o local no dia 15 de fevereiro. O suspeito teria sido afastado da empresa em que trabalhava na segunda-feira, 18. Câmeras de segurança registraram o ocorrido.

Nas imagens, é possível perceber o momento em que a vítima deixa o elevador e o homem a acompanha, colocando a mão nas partes íntimas da mulher. Após o assédio, o homem aciona o fechamento das portas do elevador, desce para a garagem e corre até seu carro em uma tentativa de fuga. No vídeo, ele ainda tenta, sem sucesso, esconder o rosto das câmeras de segurança.

De acordo com a defesa de Larissa Duarte, a nutricionista encerrava seu expediente quando sofreu a importunação. A jovem relatou se sentir profundamente abalada e reagiu com gritos e lágrimas. “Felizmente, foi amparada por um colaborador do prédio comercial, que contribuiu na identificação do agressor”, conclui a nota.

Conforme a nutricionista, todas as medidas judiciais foram tomadas contra o suspeito. Em contato com a IstoÉ, a SSPDS-CE (Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará) informou que o boletim de ocorrência registrado por Larissa foi convertido em inquérito. “As investigações estão a cargo da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Fortaleza”, reiterou o órgão.

Em nota, a empresa M7 Investimentos, local de trabalho do suspeito, assegurou que ele foi afastado de suas atividades profissionais. “A M7 repudia veementemente qualquer ato de violência, abuso ou importunação de qualquer ordem”, concluiu a companhia.

Veja o vídeo:

O que faz um cara entrar em um elevador, esperar uma mulher ficar sozinha, pra quando ela sair apertar sua bund4? O assessor de investimentos Israel Leal B. Neto, fez isso na maior cara de pau. Por que? Porque nessa sociedade machista, homens se sentem autorizados a tudo. Nojo. pic.twitter.com/FyMxmEkjOB — Anna Karina PSOL (@annakarinapsol) March 18, 2024

Fonte: IstoÉ