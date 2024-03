Alexandre Correa diz ter provas de que Ana Hickmann o traiu com Edu Guedes: ‘Fazia greve de sexo’

“O último quadrimestre de 2021, 2022 e 2023... caótico. A Ana Hickmann não poupava de me humilhar na frente de quem quer que fosse, de me desqualificar. Era muito triste e humilhante. Agora a gente sabe o porquê: o fator Eduardo Guedes. A Ana Hickmann me convocou a sair do quarto, ela pediu que eu saísse e fosse dormir em outra suíte. Também é datada dessa época o início de uma greve de sexo e, até então, óbvio, nunca mais houve contato físico entre nós”, disse.