Rogéria Rocha diz que se apresentou às autoridades para prestar esclarecimentos

Com informações de ac24horas.com

A influenciadora digital Rogéria Rocha usou os stories do Instagram na noite desta segunda-feira, 18, para dizer que se apresentou voluntariamente às autoridades para prestar esclarecimentos acerca da operação da Polícia Civil do Acre que investiga crimes relacionados a jogos de azar.

A operação iniciou com uma requisição do Ministério Público do Estado (MPAC), a partir de indícios da prática deste crime no Estado, o que levou a Polícia Civil a abrir inquérito policial para apurar o caso.

Segundo a influenciadora, a partir de agora sua equipe jurídica deverá cuidar dos trâmites com a justiça. ‘Meu jurídico está cuidando de tudo, não se preocupem”, comentou.

Rocha disse ainda que sempre trabalhou dentro da legalidade no ramo de digital influencer. “Eu trabalho da maneira mais correta possível, sempre emito nota, declaro meu imposto, então é isso” encerrou.

Conforme a investigação, denominada como “Operação Jackpot”, os alvos estariam supostamente cometendo crime de associação criminosa para promoção de plataformas de loterias irregulares.

Na cidade de Rio Branco, foram alvos ainda da operação Jamila Roysal, Sara Fernandes Henning, Fabrício Moura Sousa, Lunna Ísis Fonseca, Emilyane da Silva, Katren Rafaela Marçal, Lauana Alencar e Kethellem Isabelle da Silva.

Além de Rio Branco, a operação também tem como alvo influenciadores do interior do estado. Adariana Rodrigues e Carla Nayara Lopes de Brasileia, Antônia Tâmila da Silva “tamylovezinha” de Senador Guiomard, Charlety Maia de Tarauacá e Juliana dos Santos Maquera de Xapuri também são investigadas.

