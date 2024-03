Ano letivo é iniciado na rede municipal de ensino em Cruzeiro do Sul

Na maior parte das 112 escolas municipais de Cruzeiro do Sul, o ano letivo de 2024 começa nesta segunda-feira,18, para cerca de 12 mil alunos. Até as 6 unidades de ensino atingidas pela cheia do Rio Juruá, já estão prontas para o começo das atividades escolares também nesta segunda.

Na zona urbana, só não haverá aula nas escolas que continuam servindo de abrigo para 134 famílias desalojadas pela alagação. “Nessas escolas que ainda estão servindo de abrigo, o ano letivo só vai iniciar quando elas forem devidamente desocupadas, além de que irão passar por uma manutenção para poder receber os professores e alunos”, disse o secretário Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul, Edvaldo Gomes.

Duas regionais de áreas ribeirinhas também terão um calendário diferenciado. “Duas escolas dos rios Valparaíso e Juruá Mirim só vão iniciar no dia 1º de abril porque concluíram o ano letivo por último e precisam cumprir legalmente o período de férias dos professores”, concluiu o secretário.