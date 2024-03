Marido invade ‘Big Brother’ da Colômbia para terminar casamento após traição

Os participantes de La Casa de Los Famosos Colômbia foram pegos de surpresa com a visita do ator Alejandro Estrada no último fim de semana. Durante a dinâmica do “congelamento”, quando os participantes não podem se mover durante a visita de familiares ou amigos, Estrada confrontou sua esposa, a atriz Nataly Umaña, alegando que ela o traiu no reality show.

Estrada entrou na Casa de Los Famosos e procurou por Nataly entre os participantes paralisados na cozinha. Ele alegou ter sido humilhado por uma suposta traição dela com o cantor Miguel Melfi, outro participante da casa. Frente a frente com a atriz, ele anunciou o fim do casamento.

Declarações de Alejandro Estrada

“Estou surpreso que tenha feito isso diante das câmeras, que tenha dito que a nossa relação estava indo mal. Isso era algo que você podia ter falado antes ou depois [do programa]”, lamentou Estrada. Ele acrescentou: “Isso me leva a pensar, e digo a toda a Colômbia e aos meninos, que sempre numa relação o mais importante é a honestidade, é saber dizer as coisas a tempo. Se tivéssemos dito isso a tempo, antes de você vir para cá, não teríamos que estar suportando tanta dor”.

Nataly permaneceu quieta e paralisada, sem se mover, para não ser eliminada, e apenas chorou. “Você não sabe o que eu estou passando. É um ciclo encerrado, e venho a público dizer isso para toda a Colômbia. Te desejo felicidade, você vai muito bem aqui”, concluiu Alejandro Estrada.

Reação dos participantes e do público

Após a saída de Estrada, os outros participantes abraçaram Nataly enquanto ela chorava. A atitude do ator foi comemorada pelos telespectadores, que pediram a expulsão da atriz, conhecida por seu papel como Gina na novela Três Vezes Ana.

Já imaginaram se essa moda pega? Muita gente está pedindo para Boninho colocar Camila Moura para falar com Lucas Henrique, o Buda, no BBB24.

Fonte: Terra