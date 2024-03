Operação Rosas de Aço 2024: PRF e PC orientam viajantes no Acre sobre o crime de importunação sexual

a manhã desta quinta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil (PC) promoveram palestras educativas e preventivas sobre crimes contra a dignidade sexual. As abordagens ocorreram na Unidade Operacional de fiscalização (UOP01) da PRF, na capital acreana, durante a Operação Rosas de Aço 2024. O intuito principal da campanha foi de combater os crimes de violência contra a mulher, através de orientação, com especial atenção para casos de importunação sexual no transporte de passageiros.

O nivelamento ao efetivo PRF ocorreu entre os dias 4 e 7 de março, incluindo divulgações nas redes sociais para a sociedade sobre as formas de prevenção e denúncias às práticas criminosa. No dia 8 de março, policiais rodoviários federais e civis disseminaram as formas de caracterização dos crimes sexuais em ônibus e demais veículos como práticas a serem erradicadas da sociedade. As ações aconteceram na rodovia federal, BR-364.

Durante as abordagens, aconteceram fiscalizações e consultas de praxe nos sistemas informatizados, os policiais interagiram com motoristas e passageiros, ressaltando os direitos das mulheres, explicitando os tipos de violência que podem ocorrer contra elas e como agir nos casos de flagrantes. Além disso, foi momento para fortalecer o reconhecimento do trabalho das mulheres policiais.

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, 2023), houve um aumento de 6,1% nos casos de feminicídio consumado e um incremento de 16,9% na forma tentada. Os dados do anuário apontam que 61,1% das vítimas dos feminicídios são mulheres negras. Outro dado relevante trazido por este fórum foi o crescimento de 37% dos casos registrados de importunação sexual, totalizando 27.530 casos.

O Dia Internacional da Mulher

Celebrado em 8 de março, a data surgiu por causa de um episódio histórico. Nesse mesmo dia em 1911 as funcionárias de uma fábrica em Nova York, nos Estados Unidos, entraram em greve reivindicando melhores condições de trabalho. Elas pediam redução da jornada de trabalho de 16 para 10 horas diárias, que seus salários fossem iguais aos dos homens e melhor tratamento no ambiente de trabalho.

Somente em 1977, a Organização das Nações Unidas (ONU) declarou 8 de março como o Dia Internacional da Mulher, para homenagear as lutas feministas por igualdade de oportunidades, espaço, justiça e respeito.

Para realizar denúncias sobre importunação sexual, ligue 191.