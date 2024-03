Mês de março terá dez leilões judiciais no Estado do Acre

O cronograma se inicia com dois leilões no dia 5 de março. O primeiro da Vara Cível de Brasiléia com um terreno avaliado em meio milhão, situado em Epitaciolândia. O segundo leilão é da Comarca de Rio Branco, no qual há bens provenientes da 3ª e 4ª Vara Criminal, sendo: três motos, cinco grades de feitas de metalon, seis celulares, um lote composto por relógio de pulso e duas furadeiras e outro lote composto de mochila e roteador.

No dia seguinte, encerra-se o prazo de arrematação de um terreno localizado no Loteamento José Rabelo e duas vacas nelore, ambos em Brasileia. Também dois pontos comerciais com galpão da Vara Cível de Plácido de Castro, localizados no centro da cidade. Por fim, 17 milheiros de tijolos de oito furos, provenientes da Vara Única de Rodrigues Alves e um lote de geladeira e televisão da 2ª Vara Cível de Cruzeiro do Sul.

No dia 7 ocorre a venda pública da Vara Cível de Feijó com uma casa. No dia 8, o evento da Vara Cível de Sena Madureira tem disponível uma fazenda no Seringal Boa Vista, que possui 3.200 hectares, um sítio com 36 hectares à margem do rio Iaco, uma motoneta e uma mesa de madeira de lei que possui seis metros de comprimento e 24 cadeiras.

O último leilão previsto para o Mês da Mulher é de um carro, proveniente da Vara Cível de Senador Guiomard. Entretanto, dois leilões estão com os lotes em organização: um de Sena Madureira e outro de Rio Branco. Envie lances de modo on-line no site da leiloeira: aqui