Após inspeção, Deracre libera ponte de Brasiléia para tráfego de veículos

A pedido do governador Gladson Cameli, a equipe técnica do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) realizou, nesta sexta-feira, 1º, uma inspeção técnica na Ponte José Augusto, que liga os municípios Brasileia e Epitaciolândia.

Após análise técnica, o diretor de operações do Deracre, engenheiro Ronan Fonseca, autorizou a reabertura da ponte para veículos de pequeno e médio porte.

O anúncio da liberação foi feito na presença da prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, e do prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes. A liberação da ponte vai tirar Brasileia do isolamento.