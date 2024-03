Com 85% da cidade atingida pela enchente, Tarauacá abre mais três abrigos para atender alagados

O primeiro dia de março surpreendeu a população e o poder público de Tarauacá, com uma constante chuva nas suas primeiras horas, subindo o nível dos rios Tarauacá e Muru para 11 metros, frente a uma cota de transbordamento de 9,50m, mobilizando o governo do Acre, prefeitura e a Defesa Civil para atender os novos atingidos pela crescente enchente.

Nos primeiros dias de cheia, em comunhão com o governo do Acre, o Município havia designado duas escolas da rede estadual para atender às pessoas desabrigadas pela enchente. Até o dia 29 de fevereiro, a escola Dr. Djalma da Cunha Batista e a Cívico-Militar Plácido de Castro acolhiam 253 pessoas desabrigadas pela enchente.

Após constante chuva, foi necessária a saída de mais famílias de suas casas, as quais acionaram a Defesa Civil de Tarauacá pedindo auxílio na retirada segura de pessoas e bens materiais. Também foi preciso providenciar mais três abrigos em instituições de ensino do município, sendo eles, a Escola Estadual João Ribeiro, o Instituto São José e a Escola Municipal Almirante Barroso.

Diariamente, o subtenente Gonzaga, coordenador da Defesa Civil local, colocava sua equipe à disposição para realizar a distribuição de cestas básicas e água potável para a população ilhada. Mas frente à cheia do rio, pela manhã, atendeu mais de 35 ocorrências, mobilizando famílias inteiras para os novos locais de acolhimento.

O subtenente contabiliza por volta de 350 pessoas nos novos abrigos e diz: “Estamos com 85% da nossa cidade inundada. Isso causou desespero em muitos moradores, e fizemos o possível para acalmar e retirar todos com o maior cuidado, prezando sempre por suas vidas”.

O representante da Ajuda Humanitária do Estado no município, Rennan Biths, contribuiu na articulação para uma mobilização plena das famílias no novo ambiente e garantiu: “Estamos com um esforço concentrado nesse momento para dar um espaço digno e com alimentação para essas pessoas tão vulnerabilizadas, garantindo que elas superem esse momento de dificuldade”.

“O governo está comprometido com a segurança e acolhimento da população prestando apoio à prefeitura municipal, garantindo o bem-estar de todos”, fala Biths, representando o Estado. Foto: Josciney Bastos/Secom

Neste momento, a união de esforços entre o governo do Acre e o Município destaca-se como uma resposta solidária e coordenada diante da cheia dos rios, com a mobilização dos diversos órgãos governamentais, refletindo o compromisso em atender às necessidades urgentes da população afetada.

Em caso de emergência, ligue 193 para solicitar atendimento em decorrência das chuvas, onde será atendido por um efetivo empenhado para acolher às famílias em vulnerabilidade.