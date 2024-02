Biblioteca Estadual agora é ponto de coleta de donativos para alagados

O governo do Estado decidiu abrir a Biblioteca Pública para ponto de coleta de donativos às famílias alagadas do Acre.

Com isso, o local foi fechado para outras atividades.

“Considerando a situação de emergência decorrente das cheias dos rios no nosso estado, a Biblioteca Pública Adonay Barbosa, localizada no centro de Rio Branco será um ponto de arrecadação de doações da campanha “Juntos Pelo Acre”. Informamos que o atendimento ao público na Biblioteca está suspenso por tempo indeterminado”, disse o presidente da Fundação Elias Mansour, Minoru Kimpara.

Relacionado