Vídeo: helicóptero com turistas cai logo após decolagem e fica pendurado em antena na Colômbia

Um helicóptero com seis pessoas a bordo, incluindo turistas, caiu pouco depois de decolar em Medellín, na Colômbia, na manhã desta terça-feira, 27.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a aeronave decola do heliponto, no alto de um edifício, mas começa a girar sem controle e perde altitude até se chocar contra uma torre de comunicações. Outro vídeo mostra, no entanto, que o helicóptero ficou preso nessa torre. As seis pessoas que estavam a bordo sobreviveram.

Fonte: IstoÉ