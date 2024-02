Saiba o valor do patrimônio de Renato Cariani, investigado por tráfico de drogas

Na semana passada, a Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público e colocou o influenciador fitness Renato Cariani, de 48 anos, no banco dos réus por suspeita de tráfico de drogas. Outras quatro pessoas também vão responder ao processo.

O juiz analisa se há indícios mínimos para abrir uma ação penal. O julgamento definitivo do caso só acontece depois que testemunhas forem ouvidas e acusação e defesas apresentarem seus argumentos, o que não tem prazo para ocorrer.

“Presentes os requisitos legais (indícios de autoria e prova da existência dos crimes decorrentes das oitivas extrajudiciais e demais elementos colhidos na fase policial), recebo a denúncia”, escreveu a juíza Maria da Conceição Pinto Vendeiro, da 3.ª Vara Criminal de Diadema, na Grande São Paulo.

O grupo vai responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Além de Cariani, são réus Roseli Dorth, sócia do influenciador, Fabio Spinola Mota, amigo de Cariani, Andreia Domingues Ferreira e Rodrigo Gomes Pereira.

Como mostrou o Estadão, as autoridades estimam que a empresa do influenciador teria lucrado ao menos R$ 3,7 milhões com a venda de produtos químicos para a produção de cocaína e crack.

De acordo com a investigação, as drogas abasteciam uma rede de facções criminosas, incluindo o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Pronunciamento do advogado Conrado Gontijo, que defende Roseli Dorth

“Essa é, sem sombra de dúvidas, uma das investigações mais abusivas que já presenciei em minha vida profissional. O Ministério Público e a Polícia Federal se recusaram, apesar dos vários pedidos que formulei e apesar da gravidade das acusações

MP e Polícia ignoraram 120 documentos apresentados pela defesa, que deixam clara a verdade dos fatos. Ignoraram que a quantidade de notas fiscais que são investigadas corresponde a 1 milésimo das notas fiscais emitidas pela empresa no período.

Ignoraram a total falta de consistência lógica da narrativa que forjaram: uma empresa com 42 anos de existência, mais de 800 clientes, se envolveria com tráfico, para aumentar em 1 milésimo de suas operações?

São dados objetivos. Matemáticos. A narrativa acusatória é gravemente equivocada. Mas a Polícia Federal e o Ministério Público escolheram desprezar os consistentes esclarecimentos e documentos apresentados pela defesa.

O recebimento da denúncia pela Justiça abrirá espaço para que nossos esclarecimentos sejam, de fato, ouvidos: o Poder Judiciário os ouvirá Roseli Dorth, após o MP e a Polícia terem se negado, de forma absurda, a fazê-lo. Temos confiança de que, com a instrução processual, o Poder Judiciário reconhecerá que ela foi, inequivocamente, vítima de uma enorme injustiça.”

Qual o valor do patrimônio de Renato Cariani?

Segundo investigações da PF, houve uma evolução do patrimônio de Renato Cariani ao longo de um período de oito anos. Entre 2014 e 2022, os bens avaliados do influenciador fitness saltaram de R$ 2,4 milhões para mais de R$ 8 milhões, o que representa um aumento de cerca de 233%. Este crescimento exponencial chamou a atenção das autoridades, levando-as a aprofundar a investigação sobre as atividades financeiras de Cariani.

Entre 2014 e 2022, Renato Cariani teria acumulado aproximadamente R$ 942,2 mil em espécie, uma quantia considerável que despertou suspeitas sobre a origem e a legalidade desses fundos – o armazenamento de uma quantia tão expressiva de dinheiro em espécie nos dias de hoje é considerado incomum e levanta questões sobre possíveis atividades ilícitas.

A fortuna de Cariani é composta por empresas, diversos imóveis, carros de luxo, investimentos e ganhos com publicidades.

Sucesso nas redes sociais

Em seu perfil no Instagram, Renato Cariani tem mais de 7,3 milhões de seguidores. Na rede social, ele se apresenta como professor de Química e Educação Física. Também como atleta profissional, empresário, youtuber e fisiculturista.

Já em seu canal no Youtube, onde reúne mais de 6,3 milhões de inscritos, o influenciador fitness costuma abordar temas ligados à saúde, alimentação saudável e boa forma do corpo. “Seja disciplinado com o seu corpo, assim como é disciplinado com seu trabalho e compromissos, isso fará de você uma pessoa ainda mais poderosa, produtiva e vencedora”, diz ele em um dos vídeos.

Renato Cariani é conhecido por atrair famosos como apresentadores de TV, cantores e influenciadores que procuram para perder peso. Entre eles estão nomes como MC Daniel, Alok, Danilo Gentili, Felipe Franco, Lucas Lucco.

Fonte: IstoÉ