Bocalom: esforços da gestão estão voltados em atender os desabrigados da enchente

Durante coletiva de imprensa, realizada neste sábado (24), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, anunciou como estão os trabalhos frente a enchente do rio Acre que já desabriga famílias na capital acreana. O gestor de Rio Branco, anunciou que não estará comparecendo no evento pró-Bolsonaro que será realizado em São Paulo, devido à atual situação enfrentada pela população.

“Vamos continuar aqui para poder fazer tudo que for possível para diminuir o sofrimento das pessoas que já começaram a se retirar das suas casas e se o rio continuar enchendo, evidentemente, teremos que retirar muito mais. Então, tem uma série de ações que vão ser feitas e a Prefeitura de Rio Branco, junto a Defesa Civil Municipal e Estadual com o Corpo de Bombeiros estamos todos empenhados em salvar vidas e diminuir o sofrimento da população”.

O prefeito destacou ainda o empenho da gestão em ter realizado a limpeza dos igarapés que foi fundamental para que não houvesse um transbordamento mais expressivo e afetasse mais famílias, haja vista que segundo dados da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), divulgamos nesta manhã, 270 pessoas já se encontram abrigadas em cinco escolas em decorrência da cheia do rio.

“A nossa preocupação é que não dá pra ficar ocupando todas as escolas, tendo em vista que a dificuldade em gerenciar isso é muito grande. Por isso, vamos centralizar. Hoje, todas as nossas secretarias estão envolvidas para deixar o Parque de Exposições pronto para começar a receber as famílias a partir de amanhã”.