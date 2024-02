Gladson foi ver de perto situação da cheia do Rio Acre: “antecipando ações”

O governador do Acre, Gladson Cameli, esteve percorrendo o Rio Acre nesta sábado, 24, para monitorar as áreas atingidas pela cheia. O Rio Acre chegou a 14,81 metros na última medição deste sábado. O Estado decretou alerta em todo o Acre devido a chuvas e cheia dos rios ainda na última sexta-feira, 23.

Segundo a Defesa Civil Estadual, mais de 300 pessoas foram atingidas com a cheia e transbordamento do rio e dos igarapés na capital.

O governador destacou que o governo tem trabalhado para atender todos os atingidos e tomado as medidas para garantir recursos.

“Nós estamos antecipando todas as medidas, chegando com a presença do Estado na frente da população para diminuir os danos. Também irei para o Alto Acre, para acompanhar de perto a situação de Brasileia e Epitaciolândia, que decretaram situação de emergência”, disse.

O chefe do Executivo lembrou que o Estado está reunido com parceiros e todos os órgãos alinhados para o suporte às famílias.

“Estamos correndo contra o tempo para não deixar as famílias desatendidas e tentar amenizar os impactos causados por essas questões naturais”, disse.

Cameli também destacou que a bancada federal tem se mobilizado para apoiar os 22 municípios do estado.

“Estou me antecipando e indo em alguns municípios e adiantando as questões burocráticas para que a gente possa avançar. Cada um está fazendo sua parte”, destacou.

O secretário de Governo, Alysson Bestene, falou da importância da articulação de todos os órgãos.

“O governo está de prontidão, as secretarias estão com toda a estrutura para atender as famílias. É uma ação humanitária onde a gente vai resgatar todas as famílias que estão atingidas por essas cheias e colocar nos abrigos adequados”, disse.

A Defesa Civil Estadual está atuando ao lado dos órgãos municípios.

“O governo do estado está envolvido em todas as ações dos municípios. A previsão é de mais chuvas para os próximos dias e toda a estrutura do estado está atenta”, reforçou o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Carlos Batista.

Uma equipe da Defesa Civil foi para Jordão e Plácido de Castro para reforçar as ações de apoio das gestões municipais.

O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) informou que um sistema meteorológico conhecido como Alta da Bolívia, que atua em altos níveis da atmosfera a aproximadamente 12 km de altitude, está ativo e intenso no sul da Amazônia, favorecendo chuvas intensas em toda a região.

No Acre, o sábado será de tempo instável e de muita chuva. A previsão é de céu nublado a encoberto com chuva a qualquer hora do dia em todas as regiões acreanas. Há possibilidade de grandes acumulados de chuva em todas as regiões do estado.