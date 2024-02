Homem que pesava 200 kg se torna campeão de fisiculturismo; confira vídeo do antes e depois

Um campeão de fisiculturismo se popularizou nas redes sociais por contar a sua história de vida. Leonardo Machado Ayres Cunha, conhecido como “Leo Mackina”, de 31 anos, chegou a pesar 200 quilos antes de decidir que praticaria a musculação, no ano de 2016. O indivíduo revela ser o primeiro ex-super obeso e ter eliminado mais de 100 quilos sem intervenção ou o uso de medicamentos.

Confira o vídeo da transformação de Leonardo Machado:

Leonardo Machado relata que sempre sofreu com problemas relacionados ao seu peso e à questões de saúde mental. O fisiculturista contou que, aos 11 anos de idade, já pesava mais de 100 quilos. “Até encontrar a musculação eu não gostava de estar vivo. Pela primeira vez na minha vida, atualmente, eu estou feliz”, reitera Leo Mackina em vídeo publicado em perfil do Instagram que tem mais de 100 mil seguidores.

“Desde muito novo eu queria entender o porquê de ser tão obeso ou não conseguia superar aquilo”, a resposta, segundo Leonardo Machado, é de que ele precisava passar por tais adversidades para ter forças e poder motivar o resto das pessoas a acreditarem em si mesmas. “Senti muita falta disso durante o meu processo, alguém para me guiar, para falar a mim que eu conseguiria, para me dizer que não era impossível”, acrescenta o fisiculturista.

De acordo com Leo Mackina, a superação mental precisou ser maior do que a física para que ele conseguisse entrar na musculação. “Já não reconheço mais o cara que iniciou há oito anos atrás”. Leonardo Machado foi campeão de um torneio de fisiculturismo em dezembro do ano passado. “Foi a preparação para os palcos mais longa do planeta Terra, oito anos trabalhando a mente”, declarou nas redes sociais.

Em seu aniversário, Leonardo Machado revela em uma publicação que nunca imaginou chegar aos 31 anos de idade, já que uma médica e um familiar teriam lhe dito que não viveria aos 30 se continuasse obeso. “Vou continuar evoluindo, melhorando, chocando e mostrando que ninguém pode te dizer o que é impossível ou não, o que você pode fazer ou não”, conclui o fisiculturista na postagem.

Fonte: IstoÉ