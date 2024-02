Pressionado pelo MP e TCE, Gladson manda Pascoal encerrar contrato com a MedTrauma

Do ac24horas —

O secretário de Saúde do Estado, Pedro Pascoal, anunciou na tarde desta sexta-feira, 23, que começou o planejamento para dar início ao processo de encerramento do contrato com a empresa MedTrauma. A empresa que faturou mais de R$ 56 milhões nos últimos dois anos do governo do Acre é apontada pela Controladoria-Geral da União como responsável por um superfaturamento milionário nos serviços prestados no Acre, Roraima e Mato Grosso, conforme reportagem do Fantástico, da Rede Globo, revelou no último final de semana.