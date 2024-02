O ex-presidente Jair Bolsonaro e sua esposa, Michele Bolsonaro, visitarão o Acre entre os dias 21 e 22 de março, coincidindo com suas datas de aniversário, conforme informação do senador Márcio Bittar (União Brasil). O propósito da visita é não apenas fortalecer a presença do bolsonarismo conservador, cristão e liberal no estado, mas também participar do processo de filiação do prefeito Tião Bocalom, que está prestes a deixar o partido PROGRESSISTA para se unir ao PL. “O ex-presidente Bolsonaro ficará 48 horas no Acre. Ele chegará no dia do seu aniversário, 21 de março, e no dia seguinte, 22 de março, é a vez de Michelle comemorar seu aniversário”, revelou o senador Bittar. De acordo com o senador acreano, Michele tem um papel de destaque no PL Mulher. Sua presença vai organizar o movimento com vistas às eleições de 2024 e 2026. Bolsonaro está inelegível por oito anos, mas ela não.

“Eu sou contra as drogas como princípio. Você não faz política pública contra a sociedade. Nós não temos condições sociais e institucionais para descriminalizar drogas e, certamente, isso não vai ocorrer nos próximos anos”. (Ministro do STF, Flávio Dino, empossado ontem).

. Alguns gestores estão torcendo por uma alagação; a alegria é porque vem mais dinheiro para ser torrado em ano eleitoral.

. Uma lástima!

. De maioria estrondosa na Casa, apenas dois ou três deputados fizeram a defesa do governo na questão da Medtrauma.

. O erro de um presidente, governador ou prefeito é conceder cargos demais na gestão para parlamentares; vira um saco sem fundo.

. O pior é que o único compromisso é votar a favor de medidas do Executivo, mas sem o compromisso de defender o projeto.

. Quando um governador, por exemplo, precisa de solidariedade em uma denuncia que ele está seguro de sua integridade some todo mundo nas capoeiras.

. No caso da Medtrauma, outro exemplo, teve um deputado estadual “fiel” que não deu o ar de sua graça no plenário.

. Defender o governador na tribuna nem em sonho, mas querem mais cargos!

. Como dia o Macunaíma:

. O sistema é moralmente podre”!

. Para o pré-candidato a prefeito do Quinari, Gilson da Funerária, quanto mais cabras, mas cabritos.

. Sua pré-campanha está de vento em popa.

. Ao que parece, vai haver uma renovação geral nas prefeituras nas próximas eleições; a oposição também precisa governar; é assim nas democracias.

. Bem lembrado:

. Deputado e vereador obrigatoriamente precisam acompanhar o que acontece no Diário Oficial do TCE…

. Não precisa ler, já que é muito doloroso, paga uma assessoria para fazer o serviço.

. Tem muita coisa interessante nos diários oficiais que ajudariam, inclusive, na defesa do governo ou vice-versa.

. Vereadora Neiva Badotti, denunciando desvio de colchões dos alagados para campanha eleitoral na zona rural.

. É cada uma que parece duas!

. Você gosta de provincianismos não é, Macunaíma?!

. Amo!

