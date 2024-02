Ser candidato do poder a cargo eletivo, ou disputar a eleição num mandato, não deixa de colaborar com os candidatos a prefeito de Rio Branco, para inflar as suas candidaturas. Mas o poder não tem a varinha mágica, que com um toque elege o candidato. Poderia citar vários exemplos. Mas vamos ficar com o mais recente. Socorro Neri (PP) foi uma boa gestora, cuidadosa com a cidade, disputou no cargo, era apoiada pelo governador Gladson Cameli, e perdeu para a zebra Tião Bocalom, que começou a campanha na rabada e conseguiu reverter. Tinha como único aliado de base eleitoral, o senador Sérgio Petecão (PSD). Faço a citação para mostrar que o fato de estar no poder ou ser apoiado pelo poder, não é passaporte seguro para ganhar a prefeitura de Rio Branco. Eleição se decide na campanha. E toda campanha costuma trazer surpresas ao longo do seu trajeto. Por isso, ninguém se arvore vencedor de véspera, baseado apenas nas companhias políticas. O caminho para a prefeitura de Rio Branco não é plano para nenhum candidato e tem desfechos insondáveis, costuma pregar peças e eleger quem menos se espera. Portanto, nenhum dos candidatos a sentar no trono da PMRB, se arvore em vencedor, porque pode derrapar na primeira curva, e babau, Nicolau! A eleição vai começar do zero. Por isso, é bom nenhum candidato colocar a picanha no braseiro para comemorar a vitória.

SEM REPERCUSSÃO

A cena armada pela tropa de choque do governo ontem na ALEAC, para tentar rebater o FANTÁSTICO, que fez matéria mostrando ilegalidades na SESACRE, não teve um milésimo de força para reverter o estrago da reportagem global. Foi uma ação entre amigos. Típico jogo para a platéia.

NADA TERIA ACONTECIDO

Se a licitação para a contratação de uma empresa para prestar serviço na área ortopédica tivesse acontecido de forma séria e não fosse deturpada nos preços, o governo não estaria sofrendo o desgaste nacional que sofreu na GLOBO. E tudo acaba explodindo no colo do Gladson e não do secretário.

UMA DAS DUAS

Outra coisa: ou o governador Gladson acaba com as famigeradas “caronas” para fugir de licitações, ou as “caronas” vão acabar com a imagem do seu governo. A prática só tem gerado pautas negativas para sua gestão.

CALDO DE PIABA

Até aqui, a candidatura do Alysson Bestene (PP) a prefeito de Rio Branco está igual caldo de piaba sem sal e sem temperos. Não desperta o apetite do eleitor para votar nele. Não decolou.

SÓ TEORIZA

Não adianta o Alysson Bestene ficar rodeado dos medalhões do governo. Essa turma não vai para a rua, para os grotões, pedir votos. No máximo teoriza, e teorizar não ganha eleição.

DOIS PROBLEMAS

O problema da candidatura de Alysson Bestene é só um: ainda não foi apresentada ao eleitor, não criou uma pauta para reduzir a impopularidade.

DUAS BOBAGENS INFANTIS

A primeira bobagem, foi o Lula querer igualar o massacre de Israel contra idosos, mulheres e crianças, em Gaza, ao Holocausto; e a segunda foi alguns parlamentares apresentarem pedido de impeachment do Lula. Difícil dizer qual a maior infantilidade.

DEMOCRACIA TEM MÃO DUPLA

O deputado Tanízio Sá (MDB) deu ontem um chute na democracia ao anunciar que votará contra a presença de técnicos da CGU e do TCE, para explicar na ALEAC essa denúncia contra a SESACRE. Não levaram o secretário Pedro Pascoal? Democracia tem mão dupla, tem que ouvir os dois lados, deputado Tanízio!

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA

Se existem carros apreendidos sob a cautela da polícia, a sua alienação só pode ser feita por ordem judicial. Isso é até primário, deputado Jarude!

COISAS DIFERENTES

O que o prefeito Tião Bocalom está construindo, não é um viaduto, mas um elevado. Viaduto e elevado são obras diferentes.

SHIRLEY TORRES

É um dos nomes a ser lançado pelo PV para disputar uma vaga de vereador de Rio Branco, na eleição deste ano. É uma mulher preparada.

INÍCIO DA QUEDA

O início da queda política do PT no estado teve o seu início no momento em que de forma desastrada, lançou o Ney Amorim e o Jorge Viana para o Senado, que acabou num abraço dos afogados. A arrogância precede a ruína, diz uma passagem bíblica.

POSAR PARA FOTO

A reunião dos deputados Luiz Gonzaga (PSDB) e senador Alan Rick (UB), com o ministro dos Transportes, Celso Sabino, foi só para posar para fotos. A queda do preço das passagens aéreas é uma questão de mercado, só se resolve com ações efetivas do ministério da Economia.

VAI SOFRER DESGASTE

O Senado votou a favor do fim das “saidinhas” de presos em datas festivas. O Lula já disse que vai vetar o projeto se, também, for aprovado pela Câmara Federal. Se fizer isso, sofrerá um desgaste, porque o projeto é simpático no meio da população.

TEMPERO NA EMPADA

Caso o ex-deputado Jenilson Leite (PSB) – candidato a governador em 2026 – aceite ser vice na chapa de Alysson Bestene (PP), é colocar tempero na empada alheia. Explica-se: o PP já tem candidato ao governo, a vice-governadora Mailza Assis (PP).

RACHA NA FAMÍLIA

O senador Sérgio Petecão (PSD) vai apoiar o Alysson Bestene (PP) para prefeito. Não deve ser acompanhado pela irmã e vereadora Lene Petecão (PSD), que tem vários apoiadores em cargos de confiança na prefeitura de Rio Branco, inclusive, o marido. A lógica é ela apoiar o Bocalom.

FORÇA OU BLEFE?

Vamos ver se nesta guerra para saber quem o União Brasil deve apoiar para prefeito de Rio Branco, se o presidente do diretório municipal, deputado federal Fábio de Rueda (UB) tem força para levar o UB para apoiar o MDB, ou se só blefa na mesa do jogo.

AGUARDAR AS PESQUISAS

Vamos aguardar as pesquisas sobre a eleição para prefeito de Senador Guiomard, para saber se o candidato do MDB, Moisés Ceará, conseguirá quebrar a polarização, até aqui, da prefeita Rosana Gomes (PP) e o Gilson da Funerária (PSD).

PODEM ANOTAR

Xapuri e Sena Madureira devem ser cenários das disputas mais acirradas e virulentas pelas duas prefeituras. Na base do pescoço para baixo, tudo vale. Podem anotar para conferir.

MAIS UMA VEZ

Mesmo minoritária, a oposição voltou ontem a ser nos debates da ALEAC, a protagonista e a base do governo, mera coadjuvante nesta confusão da SESACRE. Está virando rotina.

ESCOLHA SEU CANDIDATO

Serão duas vagas em disputa na eleição para o Senado, em 2026. Gladson Cameli, Jorge Viana, Sérgio Petecão, Márcio Bittar e Tião Bocalom, são os nomes que estarão na disputa. Escolha seus dois candidatos.

FRASE MARCANTE

“A felicidade não entra em portas trancadas”. Chico Xavier.