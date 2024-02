Gladson fortalece parcerias estratégicas com prefeitos de Manoel Urbano, Plácido de Castro e Santa Rosa

Em uma tarde de diálogos estratégicos, o governador Gladson Cameli recebeu, nesta terça-feira, 20, em Rio Branco, prefeitos do interior do Acre, acompanhado do secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni, e do secretário de Estado de Planejamento, Ricardo Brandão. O foco central desses encontros foi a articulação de projetos conjuntos, a maioria na área de infraestrutura, abrangendo a recuperação de vias urbanas e rurais.

O governador ressaltou a essência democrática de sua gestão, enfatizando a abertura para o diálogo com os prefeitos. “Sempre proporcionei um ambiente propício para os prefeitos apresentarem e alinharem demandas relevantes para o desenvolvimento do Acre. Trabalhar juntos pelo povo acreano sempre esteve à frente”, afirmou Cameli.

Governador reforçou que as portas de sua gestão sempre estiveram abertas para parcerias com os prefeitos. Foto: Neto Lucena/Secom

Durante os encontros, cada prefeito teve a oportunidade de apresentar propostas mais detalhadas e discutir estratégias específicas. Essas interações revelaram uma convergência de interesses entre o governo estadual e as administrações municipais, consolidando parcerias cruciais para o progresso das comunidades locais.

Prefeito de Manoel Urbano, Toscano Velozo

Ao abordar a reunião com o governador, o prefeito Toscano Velozo elogiou a receptividade de Gladson Cameli e destacou a efetiva parceria entre Manoel Urbano e o governo estadual.

“O governador nos acolheu de maneira exemplar. É um líder que não hesita em atender às demandas do povo acreano. Acredito firmemente que o Acre possui um governador digno desse reconhecimento”, afirmou Toscano. Ele detalhou as tratativas sobre a recuperação de ramais e ruas, enfatizando o compromisso do governador em apoiar o município.

Prefeito de Plácido de Castro, Camilo da Silva

O prefeito Camilo da Silva enfatizou a relevância da discussão com o governador para explorar investimentos no município e reforçou o convite para a participação de Gladson Cameli no aniversário da cidade.

Prefeito de Plácido de Castro, Camilo da Silva, convidou o governador para o aniversário da cidade. Foto: Neto Lucena/Secom

“Estabelecemos compromissos significativos, como a municipalização do Ensino Fundamental 1, melhorias nos ramais e a infraestrutura da Vila Campinas”, declarou Camilo. A conversa resultou em encaminhamentos concretos para diversas demandas levantadas.

Prefeito de Santa Rosa do Purus, Tamir de Sá

O prefeito Tamir de Sá expressou sua satisfação com o encontro, destacando o compromisso do governador em auxiliar o município de difícil acesso. “Gladson Cameli é uma pessoa extremamente solidária ao nosso município. Estou verdadeiramente satisfeito por isso”, afirmou Tamir.

Governador Gladson Cameli com o prefeito de Santa Rosa do Purus, Tamir de Sá, para tratar de mobilidade. Foto: Neto Lucena/Secom

O governador sinalizou apoio aos projetos do município, especialmente relacionados à mobilidade e à recuperação de ramais, evidenciando a parceria sólida entre o governo estadual e Santa Rosa do Purus.

Esses encontros técnicos refletem o comprometimento do governador Gladson Cameli com uma gestão transparente e participativa, fortalecendo as bases democráticas e buscando soluções conjuntas para as demandas específicas dos municípios acreanos.