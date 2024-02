Cristiany Sales escreve sobre etiqueta nas redes sociais e impactos na carreira

As redes sociais são uma parte cada vez mais importante da nossa vida pessoal e profissional. Elas nos permitem conectar com pessoas de todo o mundo, compartilhar informações e ideias, e construir relacionamentos. No entanto, é importante lembrar que as redes sociais também são um espaço público e que o nosso comportamento pode ter um impacto significativo na nossa imagem profissional.

A etiqueta nas redes sociais é um conjunto de regras e comportamentos que ajudam a garantir um ambiente respeitoso e profissional. A forma como nos comportamos e comunicamos online podem ter consequências significativas em nosso ambiente profissional, além de influenciar a percepção que os colegas de trabalho e empregadores têm de nós, afetando nossa reputação e credibilidade.

Nas redes sociais, é importante manter um tom profissional e respeitoso, evitando conteúdos controversos ou ofensivos que possam prejudicar nossa imagem no ambiente de trabalho. Além disso, a etiqueta digital inclui saber quando e como utilizar as redes sociais durante o expediente, evitando distrações desnecessárias.

No ambiente de trabalho, a etiqueta também desempenha um papel crucial, desde a forma como nos vestimos até a maneira como nos comunicamos com colegas e superiores. E assim, contribui para um clima organizacional saudável e produtivo.

A etiqueta nas redes sociais pode ter um impacto positivo no ambiente de trabalho de várias maneiras. Por exemplo, ela pode: ajudar a construir relacionamentos e confiança com colegas e clientes, aumentar a visibilidade profissional e as oportunidades de networking e demonstrar profissionalismo e competência.

Um estudo da Universidade de Harvard descobriu que os candidatos a emprego que tinham uma presença profissional nas redes sociais eram mais propensos a ser contratados. Outro estudo da Universidade de Cornell descobriu que os funcionários que seguem a etiqueta nas redes sociais tendem a ter um bom desempenho no trabalho e a ser promovidos.

Por outro lado, a depreciação a essas regras sociais pode ter um impacto negativo no ambiente de trabalho, podendo danificar a imagem profissional, gerar conflitos com colegas e clientes, levar à demissão ou à perda de oportunidades de emprego.

Um exemplo de como o desrespeito à etiqueta nas redes sociais pode prejudicar a carreira de alguém é o caso de uma jovem que perdeu o emprego depois de postar um comentário racista em seu perfil no Facebook. Outro exemplo é o caso de um funcionário que foi demitido após postar uma foto de si mesmo bebendo no trabalho.

É importante estar ciente do impacto que o seu comportamento nas redes sociais pode ter no seu ambiente de trabalho. Ao seguir as dicas acima, você pode garantir que o seu uso das redes sociais seja profissional e benéfico para a sua carreira.

Cristiany Sales é controladora interna da Agência de Negócios do Acre (Anac S.A.). Com formação em Pedagogia, possui pós-graduação em Auditoria Empresarial; Pedagogia Empresarial com Ênfase em Gestão de Pessoas; Justiça Restaurativa e Mediação de Conflitos; e Planejamento e Gestão.