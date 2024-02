Acre deve convocar 50 aprovados no cadastro de reserva em concurso do IDAF

O governador Gladson Cameli (PP) realizou no fim da manhã desta quinta-feira, 15, uma visita às obras de ampliação da sede do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), na Vila da Amizade, situada na AC 40, em Rio Branco.

Na ocasião, o chefe do executivo deixou claro que o objetivo da gestão é fortalecer o órgão, visando melhorar a vida dos produtores do Estado. “O IDAF está melhorando as instalações e isso é a prova da competência do trabalho executado”, declarou.

Cameli adiantou ao ac24horas que pediu a prorrogação do concurso do órgão para mais 2 anos, além disso, afirmou que deverá fazer a convocação de 50 novos profissionais que estão no cadastro de reserva do IDAF. “Ainda não tem data, mas vamos convocar”, comentou.