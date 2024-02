Governo e Prefeitura de Plácido de Castro restabelecem tráfego na AC-40

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Plácido de Castro, concluiu na segunda-feira, 12, o desvio alternativo para liberação do tráfego no km 90 da rodovia AC-40, em Plácido de Castro.

O presidente do Deracre, Sócrates Guimarães, em vistoria no local, reforçou que, devido às intensas chuvas na região, houve o rompimento de uma linha de bueiro duplo e a ação resgatou o acesso, com a liberação do tráfego na estrada.

“O Deracre segue cumprindo seu papel de garantir o acesso da população e essa ação demonstra o compromisso do governo em atender as demandas e anseios da população”, afirmou.

De acordo com o diretor de Operações, Ronan Fonseca, os trabalhadores executaram a implantação de novos bueiros, em substituição aos que foram danificados, além de aterramento e sinalização do desvio construído. “Toda a equipe do Deracre trabalhou para que a população tenha acesso garantido”, disse.

Diretor de Operações acompanha trabalho com prefeito de Plácido de Castro. Foto: Eudes Goes/Deracre

O prefeito de Plácido de Castro, Camilo da Silva, também esteve no local, e agradeceu ao governo do Estado pela parceria e a rápida ação conjunta para garantia do acesso dos moradores do município.

“Agradeço ao governo, que muito tem demonstrado com ações, seu firme propósito em ajudar o município, dentro da harmoniosa parceria existente”, afirmou o prefeito.