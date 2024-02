Neguinho da Beija-Flor se apresenta no encerramento do Carnaval da Gameleira

Para o último dia de Carnaval, terça-feira, 13, o governo do Acre montou uma programação especial que se inicia às 17h30, com o DJ Richard Bader; às 18h assume a Banda Hits; na sequência, às 20h, Sandra Melo e Banda se apresentam; e às 22h será realizado o show nacional do Neguinho da Beija-Flor. Elias Sarkis é o último músico a se apresentar, à meia-noite.

O governo do Acre promove o Carnaval da Família de 2024 na Gameleira de Rio Branco, ponto histórico da capital acreana que recebeu uma infraestrutura especial para a realização do evento, que tem a participação de diversas secretarias de Estado.