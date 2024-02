Começo respondendo a uma pergunta feita por um leitor: Qual a influência do carnaval ante aos candidatos a prefeito de Rio Branco? Zero. Alguém se lembra das pesquisas do ano que há pouco se findou? Vou antecipar: Não. O eleitor tem memória curta e o bolso vazio. Não esperem que as ornamentações natalinas feitas pelo governo e prefeitura venham a se transformar em votos para seus candidatos. Muito menos o carnaval. Daqui a um mês ninguém fala mais disso. E as obras do governo e prefeitura, também, terão influência zero na ajuda aos seus candidatos. O ex-governador Tião Viana entregou a Cidade do Povo, com casas em alvenaria, energia solar, sistema de tratamento de água, escolas, e o seu candidato a governador levou um ferro nas urnas nas quais votaram os que foram beneficiados pelo projeto. O que define uma eleição é a condução da campanha, é a empatia que o candidato vai conseguir com o eleitor, o poder ajuda, mas não é decisivo. Se o eleitor inclinar na direção de uma candidatura, não tem Natal, carnaval, obras, que mude o curso da preferência popular. Traduzindo para o acreanês: O candidato que não cair na graça do povão, vai para a balsa. Porque a classe média, o intelectual, são minorias no universo da disputa da PMRB. Quem vai fechar a conta do ganhador é o voto dos grotões. Um outro lembrete: grande parte do eleitorado vende seu voto. Fim de carnaval, agora é a hora dos amadores saírem de campo e entrarem os profissionais. A eleição começa a partir de agora. Ninguém ganhou e ninguém perdeu nada. A única coisa concreta é que a Balsa Para Manacapuru começou a singrar as águas do Rio Acre, para atracar no porto da Gameleira; Boa viagem!

DANDO UMA SURRA

O secretário de Comunicação da PMRB, Alton Oliveira, com uma equipe pequena, está dando uma surra em comunicação na grande equipe do governo do estado.

PACOTE FECHADO

O senador Sérgio Petecão (PSD) disse ao BLOG que está fechado com a candidatura de Alysson Bestene (PP) para a PMRB. E que, se Alysson não for ao segundo turno, apoiará a candidatura do Marcus Alexandre (MDB). Petecão e Alysson tiveram no carnaval uma conversa demorada.

RETRATAR FATOS

A campanha para a prefeitura de Rio Branco vai começar. Nenhum candidato espere bajulação por parte do BLOG, vou sempre me ater aos fatos. O BLOG não será Diário Oficial de nenhum candidato.

PROBLEMA ESTRUTURAL

Não adianta o Alysson Bestene ser qualificado, bom gestor, sem nódoas na vida pública, se não tem poder para resolver a falta de café na SEGOV. É um candidato do governo sem poder no governo para resolver nada.

CORRENTE EMPRESARIAL

Há uma corrente empresarial que defende o nome do empresário Marcelo Moura – cabo-eleitoral número um do Bocalom – para ser o seu vice.

FORTE DO ALAN

Tem uma comunidade de Porto Walter um pouco isolada chamada Lindalvos. Lá, os moradores se abasteciam de água puxando de poços. Pois bem, o senador Alan Rick (UB), com uma emenda sua, através de poço artesiano levou água tratada com todo sistema de encanamento a todas as residências, até para chuveiros. São fatos como esses, fundamental para aquela comunidade, que fazem a diferença na forma de fazer política do Alan, na sua caminhada para disputar o governo em 2026. Não fica no discurso. Aos poucos vai popularizando seu nome até em lugares mais distantes.

TEM QUE ESCORREGAR…

Ví na imprensa, uma declaração do Bocalom dizendo não confiar nas urnas eletrônicas. Mas não foi com essas mesmas urnas que critica, que foi eleito prefeito de Rio Branco? Tem que escorregar……..

GOLPE ESCANCARADO

Com a prisão de envolvidos como Coronel e Major da ativa do Exército, com a inclusão de quatro generais que serviam ao Bolsonaro no inquérito que apura o golpe fracassado para prender ministros do STF e não deixar o Lula no poder- tudo documentado em gravações de uma reunião ministerial – acabou a dúvida que havia toda uma trama montada para a execução de um golpe militar. A imprensa nacional deu minúcias.

FURA OLHO

Tem secretário do governo que no bastidor em conversas políticas defende apoio para a candidatura do Bocalom. As conversas vazam numa campanha. E, como vazam!

A TODO CUSTO

O senador Márcio Bittar (UB) tentou a todo custo convencer o senador Alan Rick (UB) a dar apoio ao candidato Tião Bocalom. Não conseguiu. Alan vai de Alysson.

QUAL O BENEFÍCIO?

Qual é o benefício que a viagem da vice-governadora Mailza Assis para Dubai, vai trazer para o Acre em termos de desenvolvimento? Se alguém souber (Turismo não vale), que se apresente e diga de viva voz.

SERIA DESMORALIZANTE

Quem entra na chuva é para se molhar. O governo Gladson não levar até o fim a candidatura do Alysson a prefeito, seria algo desmoralizante para imagem do governador. E para a presidente do diretório municipal, deputada federal Socorro Neri (PP).

PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR

Afinal, quem vai dar o rumo político da aliança do União Brasil, na capital, o senador Alan Rick (UB) ou o deputado federal Fábio de Rueda (UB)?

METAS POLÍTICAS

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, tem dois focos: fazer sua sucessora em Brasileia, na eleição deste ano, e se eleger deputada federal, em 2026.

NÃO TIVERAM VOTOS

Nenhum dos ex-candidatos a deputado federal pelo PSDB pode culpar a falta de recursos pelas derrotas. Tiveram cada um em caixa para gastar em torno de 2 milhões de reais do Fundo Eleitoral. O ex-presidente Correinha viabilizou, se não tiveram votos, é outra coisa.

PSB NÃO DECIDIU

Apenas conversas. O PSB ainda não decidiu em que aliança partidária formará na eleição deste ano para a prefeitura. Sua figura maior de votos, Jenilson Leite, está em compasso de espera.

CANDIDATAS

Suly Guimarães (Brasiléia), Rosana Gomes -PP (Senador Guiomard); Leila Galvão MDB (Brasileia), Neidinha -PT (Epitaciolândia); Aparecida Rocha- PP (Bujari), são as mulheres candidatas a serem prefeitas. Poderá ser ainda incluída na lista a médica Jéssica Sales (MDB).

CANDIDATO A VEREADOR

Márcio Albion – filho da lendária figura da polícia, o Albion- será candidato a vereador este ano, em Rio Branco. Falta definir a sigla.

NOME RESPEITÁVEL

Quem foi convidado pelo senador Sérgio Petecão (PSD) para se filiar ao seu partido, foi o médico e ex-vereador Carlos Beirute, uma das figuras mais humanas e generosas que conheço. É um nome respeitável.

FRASE MARCANTE

“Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora”. Chico Xavier.