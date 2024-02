Bueiro rompe após chuvas intensas e Deracre constroi desvio no KM 90 da AC-40

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), está trabalhando nesta segunda-feira, 12, no serviço de recuperação de bueiro duplo no km 90 da Rodovia AC-40, em Plácido de Castro.

De acordo com o diretor de Operações, Ronan Fonseca, devido às intensas chuvas na região, houve o rompimento de uma linha de bueiro duplo e os agentes do Deracre trabalham para liberar o tráfego na estrada.

“Choveu muito nesta região, os açudes ao redor transbordaram ocasionando o rompimento da estrada e a equipe do Deracre está trabalhando em um desvio alternativo para os veículos nesse trecho do km 90”, afirmou.

Ronan ressaltou que a ação é necessária para garantir o acesso da população e o trabalho do Deracre deve restabelecer o tráfego na estrada. “Seguimos trabalhando para liberar o trecho e toda equipe do Deracre está empenhada desde cedo para que a população tenho acesso garantido”, disse.