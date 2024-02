As dicas da Semeia para um Carnaval sem agressão ambiental em Rio Branco

Carnaval é sinônimo de alegria para grande parte dos brasileiros. No entanto, durante a folia há um aumento significativo na produção de lixo, incluindo latinhas de cerveja, garrafas de água, serpentinas, confetes e adereços. Isso resulta em toneladas de resíduos que, se descartados sem critério podem cobtaminas ruos, e igarapés, além de obstruir bueiros, especialmente em dias de chuva.

Segundo o secretário de Meio Ambiente do município, Carlos Nasserala, nessa época de muita festa, quando as pessoas aproveitam a folia para desestressar, pode-se evitar desgaste ao meio ambiente.

“Algumas atitudes mais conscientes e sustentáveis ajudam a diminuir os impactos negativos ao meio ambiente e não impedem de brincar, pular o Carnaval”, disse.

Pensando em unir o útil ao agradável a Semeia elencou sugestões para que as pessoas aproveitem o Carnaval de maneira responsável em relação ao meio ambiente e aos espaços públicos.

Jogue o lixo no lixo: Essa dica pode até parecer óbvia, mas na hora da folia muitas pessoas esquecem que o lixo deve ser descartado no lixo. Os resíduos acumulados nas vias podem entupir bueiros (como falado anteriormente), aumentar os riscos de enchentes, além de colocar em risco o meio ambiente e sua fauna e flora. Então, tente produzir a menor quantidade de lixo possível e, o que for gerado, guarde em uma sacola ou mochila até encontrar um local adequado para o descarte.

Espaços Públicos: A ordem é se divertir, mas respeitando os espaços públicos sem sujar, quebrar e preservar as plantas do local da folia.

Prefira as latinhas: É claro que não pode faltar aquela bebida geladinha para se refrescar, não é mesmo? Então, o que você acha de trocar as garrafas de vidro ou de plástico pelas latas de alumínio? Além de ser fonte de renda para muitas famílias é uma opção mais ecológica.

Rios e balneários: É essencial para quem vai passar a folia em locais com rio ou igarapé ficar atento para não jogar lixo nas águas e para não prejudicar o meio ambiente.

Fantasia: Muitas pessoas aproveitam fantasias antigas ou peças do vestuário ao invés de comprar novas. Essa é uma boa ideia na busca pela sustentabilidade

Seja sustentável consigo mesmo: Durante os dias de folia, é importante cuidar da alimentação e hidratação. Recomenda-se fazer pelo menos três refeições principais por dia, evitar alimentos gordurosos e consumir frutas, verduras e legumes para garantir a ingestão adequada de vitaminas e minerais. Além disso, é essencial manter-se hidratado, consumindo água, sucos de fruta, água de coco e isotônicos antes, durante e após as festividades.